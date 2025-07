Israel verweigert Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee

Palästinensern ist auch diese Woche der Zugang zum muslimischen Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem verweigert worden. Seit dem 7. Oktober dürfen vor allem junge Männer die Moschee nicht betreten. Israelische Einsatzkräfte feuerten zudem Tränengas auf Betende in den Straßen der Jerusalemer Altstadt.