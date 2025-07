Trotz der humanitären Krise in Gaza behindert Israel laut palästinensischen Angaben weiterhin den Zugang zu humanitärer Hilfe für Zivilisten. Dies zeige, dass sich die israelische Regierung weigere, die jüngste UN-Resolution einzuhalten, so das palästinensische Außenministerium in einer Erklärung vom Samstag.

Der UN-Sicherheitsrat hatte die Resolution zum Gaza-Krieg am Freitag verabschiedet. Darin werden alle Parteien aufgefordert, sofort humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza „zu erlauben, zu erleichtern und zu ermöglichen“. 13 Staaten stimmten der Resolution zu, während sich Russland und die USA enthielten.

Das palästinensische Ministerium spricht in Zusammenhang mit Gaza von einem „Massengrab für Zivilisten“. Dass Israel die internationalen Stimmen für ein Ende des Krieges missachte, zeige sich an der „Intensivierung der Angriffe in allen Regionen“. Die Zerstörung treffe neben „Wohnsiedlungen“ auch alle anderen Bereiche des menschlichen Lebens im gesamten Gazastreifen.

Mehr als 20.000 Palästinenser getötet

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bislang Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 20.000 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

