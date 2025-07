Der türkische Nachrichtendienst MIT hat in mehreren syrischen Städten fast 50 Einrichtungen der Terrorgruppe PKK/YPG zerstört. Dabei seien auch hochrangige Terroristen ins Visier genommen worden, verlautete am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

Demnach hat das MIT herausgefunden, dass die PKK einen Großteil ihrer Ausrüstung in ihren Einrichtungen in Syrien herstellt. Von Kleidung über Waffen und Sprengstoff bis hin zu Alltagsgegenständen werde in dem arabischen Nachbarland produziert.

Militärische, wirtschaftliche und logistische Einrichtungen der PKK würden unter dem Deckmantel ziviler Einrichtungen in den syrischen Städten Ayn al Arab, Kamischli und Amuda betrieben. Diese Einrichtungen seien gezielt angegriffen worden.

Am Freitag fielen 12 türkische Soldaten im Nordirak einem PKK-Anschlag zum Opfer. Seitdem intensivieren die türkischen Sicherheitskräfte ihre Anti-Terror-Operationen im In- und Ausland.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK verfügt über Ableger in Syrien, im Irak und im Iran und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.