Der türkische Nachrichtendienst (MIT) hat den PKK-Funktionär Eymen Coli „neutralisiert“. Coli war der sogenannte Sicherheitsbeauftragte der Terrororganisation im syrischen Bezirk Qamishli, wie türkische Sicherheitsquellen am Donnerstag mitteilten.

Coli stand demnach auf der Prioritätenliste des türkischen Nachrichtendienstes. Der PKK-Terrorist soll Angriffe auf Sicherheitskräfte an der türkischen Grenze organisiert haben.

Nach Identifikation des Terroristen auf Grundlage von Informationen von Agenten vor Ort sei seine Position in Syrien bestätigt worden. Anschließend sei es zu der Durchführung einer Anti-Terror-Operation gekommen.

Wer war der PKK-Terrorist Eymen Coli?

Eymen Coli, ein gebürtiger Syrer aus Amuda, schloss sich 2013 der Terrorgruppe PKK/YPG an. Er war an Anschlägen in Syrien beteiligt. Nach türkischen Angaben sind auch zahlreiche Verwandte Colis in der Terrororganisation aktiv.

Der Terrorist sei für seinen rücksichtslosen Umgang mit seinen Opfern und deren Angehörigen bekannt gewesen, hieß es aus türkischen Quellen. Darüber hinaus war Coli während der Operation „Friedensquelle“ aktiv an Terroranschlägen beteiligt. Mit seiner Neutralisierung gehen die türkischen Sicherheitskräfte nun von einem verringerten Druck der PKK-Terrororganisation auf die lokale Bevölkerung aus.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK verfügt über Ableger in Syrien, im Irak und im Iran und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.