Der türkische Nachrichtendienst MIT hat die hochrangige PKK/YPG-Terroristin Remziye Altığ (Deckname: Viyan) „neutralisiert“. Die Anti-Terror-Operation gegen die PKK-Funktionärin wurde im nordsyrischen Kamischli durchgeführt, wie es am Samstag aus Sicherheitskreisen hieß. Altığ war demnach für den Finanzverkehr der Terrororganisation verantwortlich und beteiligte sich an Anschlägen in Syrien.

Altığ soll zudem im Jahr 2016 an Kundgebungen der Jugendabteilung der PKK/KCK in türkischen Mersin teilgenommen haben. Dort soll sie auch Aktionen geplant haben.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK.

