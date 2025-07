Die türkische Kommunikationsdirektion hat eine Kunstausstellung mit Bildern und Zeichnungen von Kindern aus Gaza eröffnet. Die Ausstellung „Kugelsichere Träume: Ausstellung der Gaza-Kinder“ wurde am Freitag auf dem Taksim-Platz in Istanbul eröffnet. Unter den Teilnehmern waren auch die türkische First Lady Emine Erdoğan und Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun.

„Wir müssen die Stimme der palästinensischen Kinder sein, denen ihr grundlegendstes Recht, das Recht auf Leben, genommen wurde“, sagte die First Lady mit Blick auf die Situation in Gaza. Türkiye unternehme weiterhin „intensive Bemühungen“, um Israels Gräuel gegenüber den Palästinensern zu beenden.

Altun sagte, Türkiye werde sich weiterhin für die „gerechte Sache“ der Palästinenser einsetzen. Israel begehe „schwere Kriegsverbrechen“ in Palästina und ziele auf einen „Völkermord“ ab, betonte Altun. Damit werde die Zukunft Palästinas gefährdet.

Darstellung von Krieg und Zerstörung

Die Ausstellung zeigt Kunstwerke aus einer Sammlung, die von dem Journalisten Abdullah Aytekin ins Leben gerufen wurde. Aytekin sammelte insgesamt 266 Werke von Kindern aus Gaza, von denen einige bei israelischen Angriffen getötet wurden.

Im Mittelpunkt steht die Zeichnung von Mona, einem 6-jährigen Mädchen aus Gaza. Sie hatte miterlebt, wie ihre Mutter während des Gaza-Krieges zwischen 2008 und 2009 von einer israelischen Rakete getötet wurde. Insgesamt 26 Mitglieder ihrer Familie verloren ihre Leben bei den Angriffen Israels.

Die Ausstellung soll das Bewusstsein der internationalen Gemeinschaft für das Leid der Kinder in Gaza schärfen. In einem weiteren Bereich wird zudem der Journalisten und Ärzte gedacht, die bei den israelischen Angriffen ihr Leben verloren haben.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg in Gaza zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher laut palästinensischen Angaben rund 21.800 Menschen getötet.