Zehntausende Menschen haben an einer Solidaritätsdemo für Gaza in Istanbul teilgenommen. Die Kundgebung der Nichtregierungsorganisation TUGVA am Montagmorgen lief unter dem Motto „Erbarmen für unsere Gefallenen, Unterstützung für Palästina, Fluch über Israel“. Die Demonstranten versammelten sich vorher in mehreren teilnehmenden Moscheen zum Morgengebet, wo der Opfer der israelischen Opfer gedacht wurde. Insgesamt 308 NGOs nahmen teil.

Anschließend schlossen sich die Teilnehmer am Vorplatz der Hagia-Sophia-Moschee zusammen, wo Slogans wie „Mörder Israel raus aus Palästina“ skandiert wurden. Andere riefen „Der Widerstand wird weitergehen“. Im Anschluss marschierten die Teilnehmer weiter zur Galata-Brücke.

Bei der Veranstaltung wurde auch der zwölf türkischen Soldaten gedacht, die während der Anti-Terror-Operation „Kralle-Schloss“ im Nordirak getötet wurden.

Unter den Teilnehmern waren Politiker wie der Minister für Jugend und Sport, Osman Aşkın Bak sowie der ehemalige Präsident des türkischen Parlaments, Mustafa Şentop. Auch Bilal Erdoğan, Mitglied des Hohen Beirats der TUGVA, war anwesend.