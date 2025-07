Appell an Bundesregierung bei Gaza-Demo in Mainz

Zahlreiche Menschen haben erneut an einer Solidaritätsdemo für Gaza in Mainz teilgenommen. Bei der Kundgebung am Samstag forderten die Teinehmer von der Bundesregierung, der Verpflichtung gegenüber dem Völkerstrafgesetzbuch nachzukommen und Israel zu verurteilen.