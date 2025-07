von Fatih Şemsettin Işık

Bei einem Auftritt im israelischen Fernsehsender Channel 14 am 6. November bekräftigte die Anführerin der Siedlungsbewegung Nachala, Daniella Weiss, den Anspruch Israels auf „den gesamten Gazastreifen“.

„Vom Euphrat bis zum Nil. Wir haben gerade gesehen, wie die Araber (ihre Häuser) verlassen haben. Wir müssen sofort nach dem Krieg einmarschieren. Wir können sofort an den nördlichen Grenzen einmarschieren“, sagte sie dem Sender, der weithin für seine engen Verbindungen zu Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekannt ist.

Diese Aussage scheint die Vorwürfe zu bestätigen, dass Israels wahllose Bombardements und die Bodenoffensive in Gaza – die die Enklave in eine dystopische Ruinenlandschaft verwandelt haben – das Ziel verfolgen, alle Palästinenser zu vertreiben.

Der israelische Ministerpräsident sei zwar „sehr sympathisch“ für die Siedlungsbewegung, aber nicht so mutig wie die Siedler, so Weiss.

Weiss‘ kategorische Aussage, die einst als extremistische politische Agenda und sogar als „strategische Gefahr“ innerhalb der Siedlungsbewegung angesehen wurde, weist auf eine sich abzeichnende Realität hin: Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza am 7. Oktober ist eine solch radikale Sichtweise unter den Siedlergruppen zum Mainstream geworden.

Nach dem beispiellosen Hamas-Angriff kam es zu innenpolitischen Auseinandersetzungen im israelischen Kabinett und zwischen den Fraktionen. Dies könnte auf eine bevorstehende Umgestaltung der politischen Landschaft Israels hindeuten, die vor allem durch den Druck der Zivilgesellschaft zur Freilassung der israelischen Geiseln in Gaza angeheizt wurde.

Umgekehrt haben sich israelische Siedlergruppen, eng verbunden mit der am deutlichsten rechts ausgerichteten Regierung der israelischen Geschichte, gewissermaßen von den politischen Unruhen distanziert. Stattdessen haben sie nach dem Krieg ihre Siedlungsagenda im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen intensiviert.

In diesem Zusammenhang artikulieren sie zunehmend die Absicht, den Siedlungsausbau im Westjordanland voranzutreiben und nach einer 2005 nach dem israelischen Rückzug eingelegten „Pause“ nach Gaza zurückzukehren.

Schwerer Schlag für die Siedler

Nach dem israelisch-arabischen Krieg von 1967 und der israelischen Besetzung des Westjordanlandes, Ostjerusalems und des Gazastreifens begann die jüdische Siedlerbewegung, ihre Ambitionen in den besetzten Gebieten durch den Bau von Siedlungen zu verstärken. Sie diente der israelischen Armee als treibende Kraft im Besatzungsmechanismus.

Nachdem die erste israelische Siedlung, Kfar Etzion, wenige Monate nach dem Krieg von 1967 in der besetzten Westbank gegründet worden war, drangen Hunderttausende von Siedlern in die von der israelischen Armee besetzten Gebiete ein. Jede dieser Siedlergruppen verfolgte jedoch unterschiedliche Ziele und handelte nicht monolithisch.

„Historisch gesehen war das jüdische Siedlungsprojekt im Gazastreifen – das von 1970 bis 2005 dauerte – zweitrangig gegenüber dem größeren Projekt der Besiedlung der 1967 von Israel besetzten Gebiete“, sagt Ehud Eiran, außerordentlicher Professor am Institut für Internationale Beziehungen der Universität Haifa.

„Die Region ist weit weniger wichtig als das Westjordanland. Letzteres ist aus religiöser Sicht viel wichtiger“, sagt er gegenüber TRT World.

Mit dem israelischen Rückzug aus dem Gebiet im Jahr 2005, auch bekannt als „Rückzugsplan“, wurden 21 Siedlungen abgerissen. Schätzungsweise 8.000 israelische Siedler zogen sich ebenfalls aus Gaza zurück.

Eiran weist darauf hin, dass der frühere israelische Ministerpräsident Ariel Scharon aufgrund der relativ wenigen Siedlungen im Gazastreifen – verglichen mit der damals höheren Zahl im Westjordanland – trotz des „schweren Schlags“ für die Siedlerbewegung politische Unterstützung erhalten konnte. Bei den rechtsextremen Siedlergruppen kam der Rückzug jedoch nicht gut an.

Sie betrachteten Scharon als Verräter ihrer Sache, wie sie es schon getan hatten, als der damalige Ministerpräsident Menachem Begin nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1973 der Rückgabe der Sinai-Halbinsel an Ägypten und dem Abriss der dortigen Siedlungen zugestimmt hatte.

Der israelische Rückzug aus Gaza bedeutete einen Durchbruch für die Siedlerbewegung, da er gewaltsamen Ungehorsam gegen den israelischen Staat auslöste.

Als Reaktion darauf begannen Jugendgruppen rechtsextremer religiöser Siedlergruppen mit „Preisschild“-Angriffen (tag mechir) auf palästinensische Gemeinden. Bei diesen Angriffen wurden Hunderte von Palästinensern im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem getötet.

Rückzug vom Rückzug

Nach dem Krieg im Gazastreifen haben Siedlergruppen und rechtsextreme Nichtregierungsorganisationen ihre Aktivitäten verstärkt.

Als Zeichen der Solidarität sprachen Weiss‘ Nachala-Bewegung, die Souveränitätsbewegung (Ribonut) und Uri Israel auf einer gemeinsamen Konferenz in Ashdod am 22. November. Ribonut ist bekannt für eine Agenda zur Unterstützung der vollständigen Kontrolle Israels über Gaza und Uri Israel für die Forderung nach Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde.

In einer flammenden Rede auf der Konferenz rief Weiss zu einer Mobilisierung für die Wiederansiedlung in Gaza auf, so wie „die Hasmonäer vor mehr als zweitausend Jahren eine Siedlung in Gaza gegründet haben“, und bezog sich dabei auf die jüdische Dynastie, deren Mitglieder ein Königreich im antiken Palästina gründeten, sich aber nach der römischen Besetzung im Jahr 63 v. Chr. auflösten.

Auch eine neue Organisation namens „Hauptquartier für Siedlungen in Gaza“ (Chevel Aza) trug zu der Veranstaltung bei. Dabei handelt es sich um dieselbe Gruppe, die Schlagzeilen machte, als sie ein internes Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums durchsickern ließ. Darin ist von der Umsiedlung von 2,3 Millionen Palästinensern aus dem Gaza-Streifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel die Rede.

Zu den Organisatoren gehört die Gruppe Torat Lehima, die sich für religiöse Werte in der israelischen Armee einsetzt. Sie ist bekannt für ihre engen Verbindungen zu Rabbi Shmuel Eliyahu, Mitglied des Obersten Rabbinatsrates und Oberrabbiner von Safed. Er ist auch der Vater von Amichai Eliyahu, dem israelischen Minister für kulturelles Erbe.

Die Konferenz spiegelte die wachsenden Forderungen der extremen Rechten nach einer erneuten Invasion des Gazastreifens wider.

Yossi Dagan, ein prominenter Vertreter der israelischen Rechten mit starken Verbindungen zu amerikanischen christlichen Evangelikalen und Anführer einer Siedlergemeinschaft im besetzten Westjordanland, äußerte ähnliche Ansichten über eine Rückkehr in die Zeit vor 2005.

Er betonte die Notwendigkeit des Wiederaufbaus der Siedlungen in Gaza und räumte ein: „Das wird nicht in allen Teilen des Gazastreifens möglich sein. Aber im nördlichen Teil schon. Dort sollte es einen Schutzgürtel geben.“

Yishai Fleischer, ein bekannter rechtsextremer Medienvertreter und Berater des ultranationalistischen israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir, sagte, Israel solle Gaza nicht einfach wieder besetzen, sondern sich dort niederlassen „für ein erfülltes Leben wie bis zum großen Fehler des Staates“, der Räumung im Jahr 2005, „als unser eigenes Land jüdische Bürger hinauswarf.“

Aufgegriffen und verstärkt wurden diese Perspektiven von rechtsextremen Mitgliedern des israelischen Kabinetts.

Der israelische Kulturminister Amichai Eliyahu, der zuvor die umstrittene Idee einer nuklearen Option für Gaza ins Spiel gebracht hatte, sprach sich wiederholt für die Wiedererrichtung jüdischer Siedlungen in Gaza nach dem Ende des aktuellen Krieges aus.

Amit Halevi, ein Abgeordneter von Netanyahus Likud-Partei, ging in dieser Frage noch einen Schritt weiter, indem er einen Gesetzentwurf zur Änderung des Abzugsgesetzes von 2005 einbrachte und erklärte, die Knesset solle „das Gesetz aufheben, das Juden die Einreise nach Gaza verbietet.“

In der israelischen Bevölkerung finden diese radikalen Ansichten immer mehr Unterstützung.

Laut einer Mitte November von Channel 12 durchgeführten Umfrage befürworten 32 Prozent der Israelis die Fortsetzung der israelischen Besatzung und den Ausbau der jüdischen Siedlungen. Weitere 14 Prozent sprachen sich für eine dauerhafte Militärpräsenz in den betroffenen Gebieten aus.

Eine israelische Immobilienfirma warb sogar für den Bau von Häusern am Meer in Gaza. „Ein Haus am Strand ist kein Traum“, heißt es in einem Social-Media-Beitrag des Unternehmens, das für seine Bautätigkeit im besetzten Westjordanland berüchtigt ist.

Ferit Belder, Assistenzprofessor an der Marmara-Universität, sagt, dass rechtsextreme politische Gruppen die Räumung von Siedlungen als Grund für Israels Kriege mit Gaza seit 2008 anführen. Daher sehen sie die Siedlungen in Gaza „nicht nur als ideologische, sondern auch als militärische Notwendigkeit“.

„Wir haben bereits gesehen, dass die ersten jüdischen Siedlungen (nach 1967) militärische Siedlungen gegen Jordanien waren (das die Kontrolle über die Westbank verlor) und später in zivile Siedlungen umgewandelt wurden.“

„Insofern stellen sie eine Verbindung zwischen Siedlungen und nationaler Sicherheit her“, stellt Belder fest.

Eiran weist jedoch auf einen anderen Aspekt dieser Absichten der Siedlergruppen hin. „Bei der Forderung nach einem Rückzug der Siedler geht es nicht um Gaza, sondern um den Status der religiösen Siedlerbewegung“, sagt er.

„Ich glaube, dass die Chancen für eine Wiederaufnahme des Siedlungsprojekts dort sehr gering sind. Israel würde im Allgemeinen lieber nicht (militärisch) in der Region bleiben, und wenn wir die Siedler dort lassen, können wir uns nicht zurückziehen.“

Vermehrte Übergriffe im Westjordanland

Seit den Ereignissen vom 7. Oktober haben illegale Siedler ihre Angriffe auf Palästinenser im besetzten Westjordanland verstärkt und deren Eigentum gewaltsamer als je zuvor missbraucht und zerstört, um den Status quo in dem Gebiet zu ändern.

Unter dem Schutz der israelischen Armee haben Siedler allein seit dem 7. Oktober mindestens neun Palästinenser getötet. Das ist ein starker Anstieg im Vergleich zu den Jahren 2022 (drei Tote), 2021 (fünf) und 2019 (zwei).

Mehr als 700.000 Israelis leben in illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem, von denen die meisten ganz oder teilweise auf palästinensischem Privatland errichtet wurden.

Als deutliches Zeichen der Unterstützung der Regierung für die Siedlergruppen besuchte der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich am 17. Dezember die Siedlung Psagot in der Nähe von Ramallah.

Smotrich, der auch Anführer von Siedlergruppen ist, sagte: „Judäa und Samaria sind der Sicherheitsgürtel des Staates“, wobei er die israelische Bezeichnung für das Westjordanland benutzte.

„Kfar Saba wird nicht Kfar Aza sein“, fügte er hinzu und bezog sich damit auf den Kibbuz Kfar Aza, der während des grenzüberschreitenden Angriffs der Hamas am 7. Oktober zum Ziel wurde.

Auch der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi erklärte, dass die Regierung den Plan unterstütze. „Wir wollen wirklich Judäa und Samaria annektieren und die Souveränität über das Westjordanland ausüben. Wie werden wir das erreichen? Das ist noch unklar“, sagte er dem Sender Channel 14 am 10. Dezember.

Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben Gvir, der ebenfalls aus der Siedlerbewegung stammt, hat mit seiner extremistischen Politik zur Agenda der Siedlergruppen beigetragen.

Ben Gvir drängt auf eine Lockerung der Auflagen für Waffenlizenzen und die Bildung von mehr zivilen „Bereitschaftsteams“ zum Schutz der Siedlungen. Laut Haaretz Daily hat das Ministerium seit Beginn des Krieges mehr als 50.000 persönliche Waffenscheine genehmigt.

Für Belder hat Ben Gvir mit seiner Praxis, Einzelpersonen zu bewaffnen, einen Diskurs genährt, der die Siedler in Sicherheit wiegt.

„Während dieses Szenario eine greifbare Realität widerspiegelt, in der rechtsextreme Siedlerfraktionen Einfluss ausüben, könnten rechtsextreme Parteien in der politischen Landschaft Israels der Nachkriegszeit mit einem Rückschlag durch die Opposition konfrontiert werden, wenn es ihnen nicht gelingt, sich eine Position der Autorität zu sichern“, sagt Belder.

Andererseits merkte er an, dass die Sicherheit der Siedlungen im besetzten Westjordanland zu einer erheblichen finanziellen Belastung für Israel geworden sei.

„Einige Friedensgruppen führen die Verschiebung der israelischen Sicherheitsprioritäten hin zu den Siedlern als einen Faktor an, der zum Scheitern der Verhinderung des Hamas-Angriffs beigetragen hat. Folglich argumentieren sie, dass die Betonung der Sicherheit der Siedlungen eine Schwachstelle in der nationalen Sicherheit geschaffen hat“.