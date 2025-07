USA: Imam vor einer Moschee erschossen

Nach einem Schusswaffenangriff vor einer Moschee im US-Bundesstaat New Jersey ist ein Imam an seinen Verletzungen verstorben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft feuerte ein Unbekannter am Mittwochmorgen in Newark mehrere Schüsse auf den Imam ab. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet.