In der dynamischen Landschaft der internationalen Beziehungen hat sich Türkiye 2023 zu einem herausragenden Akteur entwickelt, der einen multidirektionalen und proaktiven Ansatz in internationalen und regionalen Angelegenheiten verfolgt.

Unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Land komplexe geopolitische Herausforderungen mit strategischer Finesse gemeistert und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen.

Insbesondere hat Türkiye den Weg der Normalisierung eingeschlagen und 2023 die Beziehungen zu wichtigen regionalen Akteuren wie Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Griechenland verbessert. Diese diplomatische Annäherung signalisierte nicht nur ein Engagement für die Stabilität in der Region, sondern zeugt auch von einem differenzierten Verständnis für die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in der sich ständig verändernden globalen Arena.

Vor diesem Hintergrund hat Ankara ebenso einen diplomatischen Erfolg bei der Lösung des Karabach-Konflikts erzielt und damit einen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region geleistet.

Darüber hinaus unterstrichen die Bemühungen von Präsident Erdoğan für die Freilassung der thailändischen Geiseln im Gazastreifen das Engagement von Türkiye in der humanitären Diplomatie.

Wenn wir uns mit den Feinheiten der diplomatischen Bemühungen von Türkiye im Jahr 2023 befassen, wird deutlich, dass das Land eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der jüngsten geopolitischen Entwicklungen in der Region gespielt hat.

Schritte zur Normalisierung mit Ägypten

Am 18. März besuchte nach 10-jähriger Unterbrechung ein türkischer Außenminister Ägypten mit der Absicht, „die diplomatischen Beziehungen erneut auf die höchste Ebene zu heben“.

Während des Gegenbesuchs des ägyptischen Außenministers Sameh Shoukry am 13. April unterstrich der damalige Außenminister Mevlut Çavuşoğlu seine Hoffnung, mit gemeinsamen Projekten und Erfolgsgeschichten ein neues Kapitel in den türkisch-ägyptischen Beziehungen aufschlagen zu können.

Nach Çavuşoğlus Besuch in Kairo beschlossen die beiden Länder zudem, den Status ihrer diplomatischen Vertretungen aufzuwerten. Türkiye ernannte daraufhin Botschafter Salih Mutlu Şen zum Botschafter in Kairo, Ägypten ernannte Amr Elhamamy zum Botschafter in Ankara.

Seit 2013 waren die diplomatischen Beziehungen zwischen Türkiye und Ägypten auf der Ebene von Geschäftsträgern aufrechterhalten worden.

Diplomatischer Erfolg in Karabach

Am 19. September startete Aserbaidschan in der Region Karabach eine Anti-Terror-Operation gegen bewaffnete armenische Separatistengruppen, um dem im November 2020 nach 44-tägigen Zusammenstößen mit Russland und Armenien unterzeichneten trilateralen Waffenstillstandsabkommen mit Eriwan Geltung zu verschaffen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew: „Wir können stolz darauf sein, dass die Operation in kurzer Zeit und mit größter Sensibilität für den Schutz der Zivilbevölkerung erfolgreich abgeschlossen wurde.“

„Als Türkiye haben wir Aserbaidschan in allen Prozessen zur Seite gestanden. Ich habe unsere Unterstützung in meiner Rede vor der UN-Generalversammlung letzte Woche nachdrücklich betont.“

Mit dem jüngsten Sieg Aserbaidschans habe sich ein neues Fenster für eine umfassende Normalisierung in der Region geöffnet, so der türkische Präsident Erdoğan.

Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sind seit 1991 angespannt, als das armenische Militär Karabach, ein international als Teil Aserbaidschans anerkanntes Gebiet, und sieben angrenzende Regionen besetzte.

Im Herbst 2020 befreite Aserbaidschan in einem 44 Tage andauernden Konflikt, der im November mit einem von Russland vermittelten Waffenstillstand endete, mehrere Städte, Dörfer und Siedlungen aus der armenischen Besatzung.

Ankara hat die jüngsten Schritte Aserbaidschans in der Region konsequent unterstützt. Im Jahr 2020 war Türkiye das erste Land, das öffentlich seine Unterstützung für die Anti-Terror-Operation zum Ausdruck brachte. 2022 hielten das türkische und das aserbaidschanische Militär über 20 gemeinsame Militärübungen ab.

Das frühe Engagement von Türkiye mit Aserbaidschan in der Karabach-Frage und in anderen Fragen förderte die zentrale Rolle von Türkiye in der aktuellen Situation. Türkische Diplomaten warnten Eriwan immer wieder davor, den Konflikt in der Region nach dem zweiten Karabach-Krieg wieder aufflammen zu lassen.

Nachdem Aserbaidschan die Kontrolle über Karabach wiedererlangt hat, verstärkt es sein Bündnis mit Türkiye und sucht nach Möglichkeiten zur Ausweitung regionaler Initiativen. Ein wichtiger Schwerpunkt für Baku ist dabei die bevorstehende Eröffnung des Sangesur-Korridors, der eine direkte Landverbindung mit Türkiye herstellt. Dieser Schritt wird beide Länder als zentrale Akteure im regionalen Handel und im Transitverkehr positionieren.

Jahr der Annäherung in der Ägäis

Die türkisch-griechischen Beziehungen, geprägt von jahrzehntelangen Streitigkeiten, waren Anfang des Jahres erneut einer neuen Welle von Spannungen ausgesetzt, als zwei Erdbeben, die die südlichen Provinzen von Türkiye erschütterten, beide Länder wieder einander näherbrachten. Als die Morgendämmerung am 6. Februar die Verwüstungen durch die Beben offenbarte, gehörte Griechenland zu den ersten Ländern, die ihr Beileid bekundeten. Das Land hat auch schnell humanitäre Hilfe geschickt, einschließlich Such- und Rettungsteams sowie Hilfsgüter.

Diese starke Solidaritätsbekundung der griechischen Regierung und des griechischen Volkes wurde von der türkischen Seite mit Dankbarkeit aufgenommen und führte zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den beiden NATO-Verbündeten.

Aufbauend auf der positiven Atmosphäre in den bilateralen Beziehungen, vereinbarten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis bei ihrem Treffen am 12. Juli am Rande des NATO-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius eine weitere Stärkung der Beziehungen.

Die beiden Staatsoberhäupter bekräftigten ihren gemeinsamen Wunsch nach einem Neuanfang in den bilateralen Beziehungen und kündigten an, dass das fünfte Treffen des hochrangigen türkisch-griechischen Kooperationsrates nach siebenjähriger Pause im Herbst 2023 in Griechenland stattfinden soll.

Nur 15 Tage nach einem Treffen zwischen dem türkischen Außenminister Hakan Fidan und seinem griechischen Amtskollegen George Gerapetritis in der türkischen Hauptstadt Ankara trafen Erdoğan und Mitsotakis am 20. September erneut zusammen, diesmal in New York.

Neben dem aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen und den Zukunftsaussichten erörterten die beiden Politiker auch Themen von beiderseitigem Interesse, darunter Klimakrise, irreguläre Migration sowie regionale und globale Fragen.

Während des jüngsten Besuchs von Erdoğan in Athen unterzeichneten beide Länder auch die Athener Erklärung über freundschaftliche Beziehungen und gute Nachbarschaft, in der die Notwendigkeit betont wird, die Anstrengungen um eine Verbesserung der Beziehungen zum Nutzen beider Gesellschaften in einer Atmosphäre der Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens zu verstärken.

Verbesserte Beziehungen zu den VAE

2023 fand die erste Sitzung des gemeinsamen Wirtschafts- und Handelsausschusses zwischen Türkiye und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) statt.

Die beiden Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Bau, Energie, Tourismus und Verkehr zu fördern.

Daraufhin fand die erste Sitzung des gemeinsamen Wirtschafts- und Handelsausschusses in Istanbul statt, wo beide Länder erklärten, ein Handelsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar anzustreben.

Das Treffen fand statt, nachdem beide Seiten im Juli während des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Abu Dhabi mehrere Verträge mit einem geschätzten Wert von über 50 Milliarden Dollar unterzeichnet hatten.

Unter Hinweis auf die brüderlichen Beziehungen sagte der türkische Handelsminister Ömer Bolat, dass der bilaterale Handel in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 trotz der Herausforderungen in der Weltwirtschaft bereits das Niveau des Vorjahres übertroffen habe.

Erdoğans Einsatz für thailändische Geiseln in Gaza

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich nach Angaben der Hamas und der türkischen Regierung aktiv für die Freilassung der thailändischen Geiseln eingesetzt, die seit Oktober 2023 von der Hamas in Gaza festgehalten wurden.

In einer Erklärung teilte die palästinensische Widerstandsgruppe mit, dass mehrere thailändische Geiseln infolge der Bemühungen von Präsident Erdoğan freigelassen wurden.

„Als Reaktion auf die Bemühungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat die Islamische Widerstandsbewegung Hamas die Freilassung von thailändischen Gefangenen im Gazastreifen abgeschlossen“, hieß es in einer Erklärung.

Unabhängig davon wurden weitere 14 thailändische Staatsangehörige, die von der Hamas in Gaza als Geiseln gehalten wurden, infolge der Anweisungen von Präsident Erdoğan durch die Vermittlung des türkischen Geheimdienstes MIT freigelassen.

Vierer-Treffen zu Syrien

Im April fand in Moskau ein Vierertreffen statt, an dem die stellvertretenden Außenminister von Türkiye, Russland, des syrischen Regimes und Irans teilnahmen.

Der damalige Außenminister Çavuşoğlu betonte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Ankara, wie wichtig die Fortsetzung des Dialogs nach dem Treffen sei.

In einer gemeinsamen Erklärung wurden die substanziellen Diskussionen über die Wiederbelebung der zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Türkiye und Syrien hervorgehoben.

Die Teilnehmer bekräftigten ihr Engagement für die Souveränität Syriens, die territoriale Integrität des Landes und den Kampf gegen den Terrorismus und betonten die Bedeutung einer verstärkten internationalen Unterstützung für die freiwillige, sichere und würdevolle Rückkehr der syrischen Flüchtlinge und den Wiederaufbau der vom Bürgerkrieg zerstörten Städte.

Schwarzmeer-Getreide-Initiative

Türkiye unternahm intensive diplomatische Bemühungen, um das Risiko einer „Nahrungsmittelkrise“ aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges durch die Ausweitung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative abzuwenden.

Es gelang dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, wie er am 17. Mai bekannt gab, das Abkommen dank der Bemühungen Ankaras und der Beiträge Russlands und der Ukraine um weitere zwei Monate zu verlängern.