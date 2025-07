Eine Delegation um den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat den US-Außenminister Antony Blinken im Istanbuler Vahdettin-Pavillon empfangen. Neben dem türkischen Chefdiplomaten Hakan Fidan beteiligte sich auch der Chef des Türkischen Nachrichtendienstes MIT, Ibrahim Kalın an den Gesprächen am Samstag. Daneben war auch der US-Botschafter in Ankara, Jeffrey Flake, anwesend.

Nähere Details zu dem Gespräch wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Israels Angriffe auf Gaza, die NATO-Erweiterung um Schweden und der geplante F-16-Deal zwischen Ankara und Washington dürften die wichtigsten Gesprächsthemen gewesen sein.

Gespräch zwischen Fidan und Blinken

Vor den Gesprächen in großer Runde hatten sich die beiden Außenminister Fidan und Blinken in einem Zweiergespräch über regionale und globale Angelegenheiten ausgetauscht. Laut Diplomatenkreisen teilte Fidan seinem Amtskollegen mit, dass Türkiye einen Abschluss des F-16-Deals erwarte. Zudem soll er betont haben, dass die Entscheidung über Schwedens NATO-Beitritt dem türkischen Parlament obliege.

Die beiden Minister sprachen laut Berichten auch über die anhaltende menschliche Tragödie im Gazastreifen. Minister Fidan habe darauf hingewiesen, dass die „zunehmende Aggression Israels“ eine Bedrohung für die gesamte Region darstelle. Er habe im Gespräch mit Blinken einen sofortigen Waffenstillstand und ungehinderte humanitäre Hilfe für Gaza gefordert. Zudem müssten erneut Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung aufgenommen werden.

