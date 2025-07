UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat auf die verheerende Lage in dem von Israel angegriffenen Gazastreifen aufmerksam gemacht. Ein Großteil des Küstengebiets liege inzwischen in Trümmern und sei „unbewohnbar“, sagte er am Freitag.

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte, Kämpfe, Unterernährung und mangelnde gesundheitliche Versorgung hätten einen „tödlichen Kreislauf“ geschaffen, der im Gazastreifen „mehr als 1,1 Millionen Kinder bedroht“.

Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 22.600 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

Mehr dazu: IOM: 76.000 Vertriebene im Libanon wegen Angriffe Israels