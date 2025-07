Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den ehemaligen Umweltminister Murat Kurum als Bürgermeisterkandidaten der AK-Partei für Istanbul angekündigt. Bei einer Veranstaltung am Sonntag in Ankara wurden zudem weitere 11 Großstadt- und 15 Provinzbürgermeisterkandidaten vorgestellt.

Am 31. März finden in Türkiye Kommunalwahlen statt. Die AK-Partei und die MHP treten gemeinsam als „Volksallianz“ an.

Kurum war im ersten Kabinett des türkischen Präsidialregierungssystems von 2018 bis 2023 Minister für Umwelt, Stadtplanung und Klimawandel. Besonders nach den katastrophalen Erdbeben im Februar 2023 stieg seine mediale Bekanntheit. Der 47-Jährige leitete in den betroffenen Regionen unter anderem den Bau von rund 180.000 Notunterkünften für die Erdbebenopfer.

Alle Kandidaten seien durch umfassende Konsultationen, Untersuchungen und Bewertungen ausgewählt worden, erläuterte Erdoğan. „Unsere Erfahrung in der Kommunalverwaltung ist nicht neu. Wir können auf eine stolze 30-jährige Geschichte zurückblicken, in der wir viel Wissen und Erfahrung gesammelt haben“, fügte er hinzu.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die AK-Partei nur 15 Monate nach ihrer Gründung im Jahr 2021 eine neue Ära der kommunalen Selbstverwaltung eingeläutet habe. So habe die Partei ihre Kompetenz zunächst in der Kommunalverwaltung unter Beweis gestellt.