Die türkischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Norden Syriens fünf PKK/YPG-Terroristen „neutralisiert“. Die Terroristen hätten Anschläge in den Operationsgebieten „Schutzschild Euphrat“ und „Friedensquelle“ vorbereitet, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Montag auf X mit. „Nirgendwo ist es für die Terroristen sicher“, hieß es in der Erklärung.

Seit 2016 hat Ankara drei Anti-Terror-Operationen im Norden Syriens durchgeführt: Schutzschild Euphrat (2016), Olivenzweig (2018) und Friedensquelle (2019). Sie richteten sich gegen die Präsenz der Terrororganisationen Daesh und PKK/YPG an der Grenze zu Türkiye.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK verfügt über Ableger in Syrien, im Irak und im Iran und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.