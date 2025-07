„Bundesregierung spült Werte die Toilette runter“

Bei der Solidaritätsdemo für Gaza in Mannheim haben erneut Hunderte Menschen teilgenommen. Ein Demonstrant schilderte bei der Kundgebung am Samstag, wieso er auf die Straße geht. Er kritisierte zugleich Deutschlands Unterstützung für die „rechtsradikale Regierung“ in Israel.