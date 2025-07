Die türkische Automarke Togg hat auf der CES 2024 in Las Vegas ihr zweites Elektroauto-Modell T10F vorgestellt. Togg-Chef Mehmet Gürcan Karakaş sagte in einem Interview mit TRT World, die E-Limousine T10F sei ein „neuer Meilenstein“ für das Unternehmen. Viele hätten vor fünfeinhalb Jahren nicht mit einem solchen Erfolg gerechnet, so Gülcan mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte.

Die türkische Automarke Togg ist ein Gemeinschaftsprojekt von fünf türkischen Industrie- und Finanzgruppen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan gab 2018 den Startschuss für das rein türkische Unternehmen. Er erklärte die Schaffung einer nationalen Automarke zu einem der wichtigsten nationalen Ziele.

Mit mehr als 1,5 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2023 gehört die türkische Automobilindustrie bereits heute zu den größten in Europa. Die meisten Fahrzeuge werden von ausländischen Marken wie Stellantis, Ford, Hyundai, Renault, Toyota und Volkswagen hergestellt, die allein oder mit lokalen Partnern aktiv sind.

Togg will sich als eigene Marke auf dem türkischen Markt etablieren und auch ins Ausland exportieren. Nach einem Bericht der italienischen Zeitung Il Messaggero zielt Togg darauf ab, die Produktionskapazität so schnell wie möglich auf 200.000 zu erhöhen. Bis 2030 sollen mehr als eine Million Togg-Autos auf den Straßen Europas fahren.

Der T10F soll 2025 auf den Markt kommen – ein Jahr nach dem T10X. Beide Modelle sollen über eine Reichweite von 500 bis 600 Kilometern und über künstliche Intelligenz verfügen. Diese soll sich an die Bedürfnisse und Gewohnheiten des Fahrers anpassen.