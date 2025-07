Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich optimistisch über eine Einigung im Grenzstreit zwischen Tadschikistan und Kirgisistan geäußert. Die Beilegung des Konflikts wäre ein wichtiger Schritt für die Sicherheit und Stabilität in der Region, sagte Fidan am Mittwoch in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe. Zuvor hatte Fidan ein Treffen mit dem tadschikischen Präsidenten Emomali Rahmon und dem Außenminister Sirojiddin Muhriddin.

Fidan betonte, dass Türkiye mit den Ländern der Region zusammenarbeite, um die Stabilität in Afghanistan zu gewährleisten. Auch Tadschikistan lege großen Wert auf Stabilität in der Region. Der türkische Chefdiplomat erinnerte daran, dass Tadschikistan lange Grenzen mit Afghanistan habe. Tadschikistan sei sehr daran interessiert, diese Grenzen von Terrorismus zu säubern und sein Territorium vor Terroranschlägen zu schützen.

Fidan sagte, die türkischen und tadschikischen Sicherheitskräfte würden im Kampf gegen radikale Organisationen zusammenarbeiten. Dazu gebe es bereits einen Mechanismus. Man sei entschlossen, diesen noch zu verstärken.

Starke Bande zwischen Türkiye und Tadschikistan

Türkiye und Tadschikistan hätten seit langem starke und unerschütterliche Bindungen zueinander, sagte Fidan. Er unterstrich die Entschlossenheit der beiden Staatsführungen, die Beziehungen auf allen Ebenen und in allen Bereichen durch gemeinsame Initiativen voranzubringen.

Der türkische Außenminister sagte, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und zu vertiefen. Dazu gehörten Verbesserungen in Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Sicherheit, Bildung und Tourismus.

Fidan erklärte, dass man darüber diskutiert habe, wie türkische Unternehmer in Tadschikistan aktiver werden könnten. Auch seien Maßnahmen zur Beseitigung von Handels- und Investitionshemmnissen besprochen worden. In diesem Zusammenhang sei in naher Zukunft eine Sitzung der Gemeinsamen Wirtschaftskommission geplant.

Tadschiken wollen Ausbau der Bildungszusammenarbeit

Mit seinem tadschikischen Amtskollegen Muhriddin habe Fidan auch darüber gesprochen, wie die Aktivitäten im Bereich der Bildungszusammenarbeit vorangebracht werden könnten. Insbesondere stünden Pläne auf der Tagesordnung, mehr tadschikische Studenten in Türkiye auszubilden. Von tadschikischer Seite aus gebe es eine ernsthafte Nachfrage.

Die Aktivitäten der Türkischen Agentur für Kooperation und Koordination (TIKA) würden in Tadschikistan sehr geschätzt. Um die bilateralen Beziehungen zu vertiefen, werde der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan voraussichtlich im laufenden Jahr Tadschikistan besuchen.