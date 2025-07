„Erster Völkermord, der live übertragen wird”

Der Völkermord-Prozess gegen Israel am Internationalen Gerichtshof in Den Haag sorgt für weltweites Aufsehen. Bei der Anhörung des Klägers Südafrika erklärte die Anwältin Blinne Ni Ghralaigh am Donnerstag, der Völkermord Israels in Gaza sei der erste Völkermord, bei dem „die Opfer ihre eigene Zerstörung live übertragen”.