„Völkerrecht und Israel auf dem Prüfstand“

Neben zahlreichen Demonstranten haben auch irische Mitglieder des Europäischen Parlaments an der Kundgebung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag teilgenommen. Sie bekundeten am Donnerstag ihre Unterstützung für die südafrikanische Völkermord-Klage gegen Israel.