Huthi-Konflikt verursacht hohe Kosten für deutsche Unternehmen

In der globalisierten Wirtschaft sind viele Unternehmen miteinander verflochten. Störungen in der Lieferkette können sich dabei schnell auf Unternehmen auswirken. Durch den Huthi-Konflikt aber sind Engpässe oder eine höhere Inflation nicht in Sicht.