Tausende Demonstranten haben am Samstag in London, Washington und anderen Städten gegen Israels Krieg im Gazastreifen protestiert. „Wir wollen den Menschen in Palästina zeigen, dass wir an ihrer Seite sind, und uns auch gegen unsere Regierung aussprechen“, sagte die 27-jährige Maleeha Ahmed, die mit ihrer Familie bei der Demonstration in London war.

In Washington schwenkten die Demonstranten, darunter viele junge Leute, palästinensische Flaggen. Sie riefen in Sprechchören „Waffenruhe jetzt" und hielten Plakate mit Aufschriften wie „Befreit Palästina“ und „Beendet den Krieg im Gazastreifen“ hoch. Auf einer Bühne, die nur einige Häuserblocks vom Weißen Haus entfernt war, berichteten mehrere US-Palästinenser über Freunde und Verwandte, die im Gazastreifen getötet oder verletzt wurden.

Demonstranten fordern Ende der Hilfe für Israel

Sie forderten US-Präsident Joe Biden auf, die militärische und finanzielle Unterstützung für Israel zu beenden. Biden könne den „Wahnsinn“ im Gazastreifen durch Druck auf den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu „leicht stoppen“, sagte ein Redner. Die Demonstrationen in London und Washington waren Teil eines Aktionstages in 30 Ländern, zu dem mehrere Organisationen aus Großbritannien aufgerufen hatten.

Nach palästinensischen Angaben wurden im Gazastreifen seit dem 7. Oktober mehr als 23.800 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.