Der israelische Fußballprofi Sagiv Jehezkel von Antalyaspor ist am Montag aus der Untersuchungshaft in Türkiye entlassen worden. Er war am Sonntagabend nach dem Spiel gegen Trabzonspor wegen „Öffentlicher Anstiftung zu Hass“ festgenommen worden. Der Grund: Jehezkel zeigte nach einem Tor die auf einer Bandage an seiner Hand geschriebene Botschaft „100 Tage. 07.10“, zusammen mit einem Davidstern. Das ist eine Anspielung auf den seit 100 Tagen währenden Gaza-Krieg Israels.

Antalyaspor gab daraufhin den Rauswurf des 28-jährigen Israelis bekannt. Dieser habe „gegen die Werte unseres Landes“ verstoßen, erklärte der Fußballverein. Der türkische Justizminister Yılmaz Tunç betonte auf X, die Staatsanwaltschaft von Antalya habe gegen den israelischen Nationalspieler ein Verfahren eingeleitet. Denn Jehezkel habe das „von Israel begangene Massaker im Gazastreifen“ gefeiert. Tunç sagte, Türkiye werde weiter „die unterdrückten Palästinenser unterstützen“.

Jehezkel schilderte bei seiner Vernehmung: „Mein Ziel war es, auf den 100. Tag des andauernden Krieges zwischen der Hamas und Israel aufmerksam zu machen. Etwa zwei Stunden nach dem Spiel wurde mir klar, dass meine Geste während des Spiels in den sozialen Medien verbreitet wurde und Reaktionen hervorrief.“ Er entschuldige sich daher beim „gesamten türkischen Volk“. Er habe mit seiner Aktion keine Provokation beabsichtigt.