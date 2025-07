In mehreren deutschen Städten sind Tausende gegen die AfD auf die Straße gegangen. An einem Protestzug in Essen nahmen am Montagabend nach Polizeiangaben rund 6700 Demonstrierende teil. Die Polizei in Leipzig gab die Teilnehmerzahl am späten Abend mit 6000 an. In Rostock beteiligten sich rund 2500 Demonstranten an einer Veranstaltung, zu der das Netzwerk „Rostock nazifrei - Bunt statt braun e.V.“ aufgerufen hatte.

In Essen trugen viele Transparente mit Aufschriften wie: „Lasst Nazis nicht marschieren und auch nicht mitregieren“ oder „Bunt statt kackbraun“. Unter den Teilnehmern waren Gruppen wie „Omas gegen Rechts“ und die DGB-Jugend.

Aufgerufen hatte das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis „Essen stellt sich quer“. In ihrer Ankündigung beriefen sich die Initiatoren ausdrücklich auf einen Bericht des Medienhauses Correctiv über die Teilnahme von AfD-Funktionären und einzelnen Mitgliedern der Werteunion an einem Treffen radikal Rechter im vergangenen Jahr in Potsdam. Bereits am Wochenende waren bei mehreren Demonstrationen bundesweit Zehntausende gegen rechts auf die Straße gegangen.

Der Protest in Leipzig richtete sich neben der AfD auch gegen die erzkonservative Werteunion. Zu der Demonstration hatte das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ unter dem Titel „Es reicht!“ aufgerufen. Die Demonstranten riefen „Nie wieder Faschismus“, auf Plakaten stand „noAfD“ und „AfD = Nazipartei“.

Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei in Deutschland. Gegründet wurde sie am 06. Februar 2013. Nach Angaben der Partei hat sie derzeit 40.131 Mitglieder. Das sind rund 37 Prozent mehr als Ende 2022.