Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat vor einer Ausweitung des Gaza-Krieges auf die gesamte Region gewarnt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem kroatischen Amtskollegen Gordan Grlic-Radman sagte er am Dienstag in Ankara, die Ereignisse am Roten Meer, in Syrien und im Irak deuteten auf eine weitere Gewalteskalation im Nahen Osten hin.

Ohne Sicherheit und Souveränität für die Palästinenser könne es keinen dauerhaften Frieden in der Region geben. Dies habe Ankara auf einschlägigen Plattformen mehrfach erklärt, so Fidan.

Türkisch-kroatische Beziehungen erfolgreich

Nach dem Treffen mit seinem kroatischen Amtskollegen betonte Fidan auch die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf dem Balkan. Dies sei sowohl im Interesse von Türkiye als auch von Kroatien. Dazu gehöre auch die gemeinsame Unterstützung für die Stabilität und territoriale Integrität von Bosnien und Herzegowina.

Mit Blick auf den Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Zagreb vor zwei Jahren betonte Fidan, dass der Besuch die Beziehungen gefördert habe. Auch beim jetzigen Besuch von Grlic-Radman seien Fortschritte in den Beziehungen und mögliche Bereiche der Zusammenarbeit besprochen worden.

Fidan unterstrich das gegenseitige Engagement für eine weitere Stärkung der Beziehungen in allen Bereichen und verwies auf die derzeit verhandelten Abkommen, deren baldige Unterzeichnung er hoffe.

Auch auf die Bedeutung des trilateralen Konsultationsmechanismus, der 2010 zwischen Türkiye, Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien eingerichtet wurde, ging Fidan ein. Er hoffe, dass das nächste Treffen bald stattfinde.

Türkiye wichtiger Partner in NATO und Europa

Während der gemeinsamen Pressekonferenz erklärte der kroatische Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, dass die beiden Chfediplomaten auch über die Beziehungen zwischen Türkiye und der EU gesprochen hätten.

„Für uns ist Türkiye ein EU-Beitrittskandidat und wird ein wichtiger Partner der EU bleiben“, sagte Grlic-Radman und betonte das Engagement Kroatiens für einen konstruktiven Dialog zwischen der EU und Türkiye.

Er zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung der kroatisch-türkischen Beziehungen, die seit der Gründung Kroatiens mehr als 50 gegenseitige Abkommen umfassen. Er dankte außerdem türkischen Geschäftsleuten für ihre Investitionen in Kroatien.

Grlic-Radman betonte auch die Rolle der beiden Länder im NATO-Bündnis und in Europa. Er unterstrich die Bedeutung, den trilateralen Konsultationsmechanismus weiterzuentwickeln und zu nutzen.