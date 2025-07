Grünen-Wählerin bei Gaza-Demo: „Sehr enttäuschend”

Eine Teilnehmerin der Solidaritätsdemo für Gaza in Frankfurt am Main hat ihren Frust über die Haltung der Grünen zum Ausdruck gebracht. Das Vorgehen der Bundesregierung laufe der beworbenen Grünen-Politik zuwider, sagte sie bei der Kundgebung am Samstag.