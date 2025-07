Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den ersten türkischen Astronauten Alper Gezeravcı als Inspiration für künftige Generationen gewürdigt. Bei einer Videokonferenz mit Gezeravcı am Dienstag betonte Erdoğan die Bedeutung der türkischen Weltraumambitionen. Die aktuelle Mission stelle einen Meilenstein für Türkiye dar.

Erdoğan sagte zu Gezeravcı: „Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie einen Vorhang geöffnet haben, der unsere Träume für künftige Generationen eingeschränkt hatte.“

Gezeravcı soll am Donnerstag im Rahmen der Mission Axiom Mission 3 (Ax-3) zur Internationalen Weltraumstation ISS abheben. Es ist die erste bemannte Weltraummission, an der Türkiye mit einem Astronauten teilnimmt.

Der Start ist um 23:11 Uhr (MEZ) vom Kennedy Space Center der NASA in Florida (USA) geplant. Das Dragon-Raumschiff soll mit einer SpaceX Falcon 9 Rakete in den Weltraum befördert werden. Die internationale Besatzung wird voraussichtlich am 19. Januar um 11.15 Uhr (MEZ) an der ISS andocken.

Das türkische Technologieministerium bezeichnete die Weltraummission in einer Erklärung vom Dienstag als ein Aushängeschild „für ein wachsendes, stärkeres und selbstbewussteres Türkiye“.