Anti-AfD-Demo in Berlin

Tausende Menschen haben am Mittwochabend in Berlin gegen Rechtsextremismus protestiert. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 3.500 Menschen an der Demonstration teil. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie „Nazis raus”. Zuletzt war ein geheimes Treffen hochrangiger AfD-Politiker mit Rechtsextremen enthüllt worden.