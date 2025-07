Eine Rakete mit dem ersten türkischen Astronauten ist zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Falcon-9-Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hob am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida ab, wie das US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space mitteilte, das die kommerzielle Mission organisiert.

An Bord befinden sich neben dem türkischen Astronauten Alper Gezeravcı der schwedische Astronaut Marcus Wandt, der Italiener Walter Villadei und der US-Spanier Michael Lopez-Alegria. Sie sollen die ISS am Samstag erreichen.

Gezeravcı ist der erste Türke im All. Die Mission stößt in Türkiye daher auf großes Interesse. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan feierte die Mission als "neues Symbol für die wachsende, stärkere und selbstbewusstere Türkei".

Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun feierte diesen historischen Schritt als Erfüllung eines lang gehegten Traums und gratulierte dem ersten türkischen Astronauten Gezeravcı zu seinem Erfolg.

„Diese Mission ist ein Durchbruch für die türkischen Raumfahrtbemühungen und ein Meilenstein für aktuelle und zukünftige Projekte“, erklärte Altun am Donnerstag auf dem Online-Dienst X, ehemals Twitter.

„Die Mission markiert den Beginn eines außergewöhnlichen Kapitels in der umfassenderen Vision des türkischen Jahrhunderts und stärkt die Präsenz unserer Nation jenseits der Erde“, so Altun.

Gezeravcı ist sich der hohen Erwartungen bewusst. Er ist nach eigenen Worten bereit, "die Träume des türkischen Volkes in die Tiefen des Weltraums zu bringen". In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu betonte er aber zugleich, dass der Flug zur ISS für sein Land „kein Selbstzweck“ sei. Vielmehr diene er dazu, „die Ziele unserer Weltraumforschung zu erreichen“.

Die 14-tägige Mission Ax-3 wird von Axiom Space in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa organisiert. Lopez-Alegria ist der Chefastronaut von Axiom. Der ehemalige Nasa-Astronaut hat neben der spanischen auch die US-Staatsbürgerschaft.

Der von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zur ISS geschickte Schwede Wandt soll während seines zweiwöchigen Aufenthalts im All 20 Experimente absolvieren und zudem Experiment-Hardware an Bord der Internationalen Raumstation warten, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln mitteilte. Es ist demnach "das erste Mal, dass ein ESA-Astronaut auf einer kommerziellen Mission des US-Startdienstleisters Axiom gebucht wurde".

Der Start der Rakete war ursprünglich schon am Mittwoch geplant, wurde aber kurzfristig um einen Tag verschoben. Das Unternehmen SpaceX von High-Tech-Milliardär Elon Musk, das für die Mission die Falcon-9-Rakete und die Raumkapsel Crew Dragon zur Verfügung stellt, hatte erklärt, die "zusätzliche Zeit" bis zum Start sei nötig, um Tests und Datenanalysen abzuschließen.