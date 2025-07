Die Raumkapsel der Axiom Mission 3 (Ax-3) hat am Samstag die Internationale Raumstation (ISS) erreicht. Die Besatzung mit dem ersten türkischen Raumfahrer Alper Gezeravcı an Bord benötigte dafür rund 37 Stunden. Sie wird zwei Wochen auf der ISS verbringen. Gestartet war die SpaceX-Rakete mit der Raumkapsel vom Kennedy Space Center in Florida (USA) am Donnerstag (MEZ).

Die insgesamt vier internationalen Raumfahrer sollen nun ihre wissenschaftlichen Aufgaben in Angriff nehmen. Gezeravcı wird im Namen seines Landes voraussichtlich 13 Experimente durchführen. Diese decken ein breites Spektrum wissenschaftlicher Bereiche ab – von Materialwissenschaften über Biotechnologie und Elektrotechnik bis hin zur Krebsforschung.

Gezeravcı ist der erste Astronaut in Türkiye. Er hatte vor der Mission angekündigt, sein Land im Weltraum repräsentieren zu wollen. Bei seiner ersten Botschaft aus dem Weltall zitierte er einen Satz des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk zur Vision der Raumfahrt: „Die Zukunft liegt im Himmel“.