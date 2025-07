Demo gegen rechts in Bielefeld

Mehr als 6000 Menschen haben sich am Freitag in Bielefeld versammelt, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus in Deutschland zu setzen. Der BIG-Vorsitzende Cihad Kefeli betonte mit Blick auf die Politik, dass „nicht nur Lippenbekenntnisse”, sondern „konkretes Handeln” notwendig sei.