Pro-Palästina-Demonstranten unterbrechen Biden-Rede

Bei einer Rede von US-Präsident Biden im Bundesstaat Virginia haben Pro-Palästina-Demonstranten gegen die US-Politik in Nahost protestiert. Bei der Aktion am Dienstag richtete sich die Kritik gegen die US-Unterstützung für Israels Vernichtungskrieg in Gaza.