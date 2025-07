Polen: Studenten verurteilen Bundesjustizminister

Polnische Studenten haben Bundesjustizminister Buschmann wegen seiner Unterstützung des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza lautstark verurteilt. Dieser war am Dienstag in der Universität Warschau zu Gast, um eine Vorlesung über Freiheit und Gerechtigkeit zu halten. Die Studenten konfrontierten Buschmann mit der Frage: „Was ist mit Freiheit und Gerechtigkeit für die Kinder in Gaza?”