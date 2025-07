Greta Thunberg bei Pro-Palästina-Demo in Leipzig

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat am Mittwoch an einer pro-palästinensischen Kundgebung in Leipzig teilgenommen. Sie bekundete dort ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza und betonte: „An der Seite Palästinas zu stehen bedeutet, menschlich zu sein.”