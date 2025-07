Die US-Regierung hat den Verkauf von Kampfjets vom Typ F-16 an Türkiye genehmigt. Das Außenministerium in Washington informierte den US-Kongress am Freitag über das angestrebte Rüstungsgeschäft mit einem Umfang von 23 Milliarden Dollar (rund 21 Milliarden Euro), wie die zuständige Behörde für internationale Verteidigungskooperation (DSCA) mitteilte.

Die Entscheidung kommt wenige Tage, nachdem Türkiye einem NATO-Beitritt Schwedens formal zugestimmt hatte. Mitglieder des US-Kongresses forderten diese Zustimmung als Vorbedingungen für das Rüstungsgeschäft.

Das Geschäft sieht den Verkauf von 40 neuen F-16 an Türkiye und eine Modernisierung von 79 der Kampfjets vor, die sich bereits im Besitz von Türkiye befinden.

„NATO-Partner Türkiye Kraft für politische Stabilität in Europa“

„Dieser vorgeschlagene Verkauf wird den außenpolitischen Ziele und der nationalen Sicherheit der USA dienen, in dem die Luftfähigkeiten und die Interoperabilität eines NATO-Verbündeten verbessert wird, der eine Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ist“, erklärte die DSCA.

US-Senator Ben Cardin sagte, „Ich würdige das türkische Parlament für seine wichtige Abstimmung (...) und Präsident ( Recep Tayyip) Erdoğan für seine Unterzeichnung.“

Auch US-Präsident Biden äußerte sich Positiv zur „Ratifizierung des Protokolls über den NATO-Beitritt Schwedens durch das türkische Parlament". Er werde den Kongress informieren, sobald der F-16-Deal umgesetzt worden sei.

Türkisches Parlament ratifiziert Beitrittsprotokoll Schwedens

Das türkische Parlament ratifizierte am Dienstag den NATO-Beitritt Schwedens mit 287 zu 55 Stimmen. Vier Abgeordnete enthielten sich. Nun muss noch Ungarn zustimmen.

Die US-Regierung billigte am Freitag außerdem einen Verkauf von 40 Kampfjets vom Typ F-35 an Griechenland. Die USA verfügen in Griechenland über vier große Militärstützpunkte, die zuletzt stark ausgebaut wurden.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte das traditionell blockfreie Schweden im Mai 2022 gemeinsam mit seinem Nachbarn Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Finnland konnte dem Militärbündnis im vergangenen April nach Zustimmung aller Mitglieder beitreten.