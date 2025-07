Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Zwischenurteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in der Genozid-Klage Südafrikas gegen Israel begrüßt. „Die gestrige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs spiegelt unser Motto wider, dass ‚die Welt größer ist als fünf‘“, sagte Erdoğan am Samstag. Er bezog sich damit auf die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates mit Vetorecht.

Erdoğan forderte Israel erneut auf, auf die Stimme der internationalen Gemeinschaft zu hören und seine „Angriffe und Massaker“ sofort einzustellen. Türkiye werde sich weiter dafür einsetzen, dass „Kriegsverbrechen gegen „unschuldige palästinensische Zivilisten“ nicht ungestraft bleiben.

Südafrika hatte am 29. Dezember Israel unter dem Vorwurf des Genozids in Gaza vor den IGH gebracht. Der IGH rief Israel am Freitag dazu auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord an Palästinensern zu verhindern und mehr Hilfe zu ermöglichen. Ein endgültiges Urteil wird voraussichtlich erst nach mehreren Jahren fallen.