Israelis blockieren humanitäre Hilfe für Gaza

Hunderte von Israelis haben am Mittwoch mindestens 51 Lastwagen mit humanitärer Hilfe an der Einfahrt in den belagerten Gazastreifen gehindert. Laut lokalen Medienberichten blockierten Demonstranten den Grenzübergang Kerem Schalom zwischen dem Gazastreifen und Ägypten.