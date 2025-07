Tausende Israelis haben am Samstag in mehreren Städten gegen die Regierung in Tel Aviv demonstriert und deren Rücktritt gefordert. Laut israelischen Medienberichten versammelten sich die Demonstranten unter anderem in Haifa, Caesarea und Ra´anana. In der Stadt Kfar Saba sollen Hunderte unter dem Motto „Wahlen jetzt“ auf die Straße gegangen sein.

Eine Kundgebung gab es auch vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Familien der in Gaza vermuteten Israelis forderten von der Regierung Verhandlungen, um sie zurückzuholen.

Hintergrund der Proteste ist neben der umstrittenen Justizreform der Gaza-Krieg Israels. Seit Monaten finden regelmäßig Demonstrationen statt.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 26.000 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Unter den Opfern sind auch Israelis, die durch eigene Truppen getötet wurden.

