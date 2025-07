„Keine Anzeichen für Völkermord in Gaza”

Trotz des deutlichen Zwischenurteils des Internationalen Gerichtshofes (IGH) zu den Gräueltaten Israels in Gaza halten die USA an ihrer Position fest. Es gebe keine Hinweise für einen Genozid, behauptet der Sprecher des US-Sicherheitsrates, John Kirby, bei einer Pressekonferenz am Freitag.