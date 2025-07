Gaza-Botschaften an der Autobahn

Die niederländische Aktivistin Caroline Neufabour will mit ihrer Kampagne Israels Desinformationen bekämpfen. Sie investierte mehr als 1300 Stunden, um Plakatwände an Straßen und Autobahnen mit Botschaften zu gestalten. Ihr Ziel ist es, auf die Massaker Israels in Gaza aufmerksam zu machen.