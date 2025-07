UN-Chef: UNRWA „Rückgrat” der Gaza-Hilfe

UN-Chef Antonio Guterres hat erneut die Bedeutung der UNRWA bei der Versorgung von palästinensischen Zivilisten betont. Das UN-Hilfswerk sei das „Rückgrat” der humanitären Hilfe in Gaza, sagte er am Mittwoch in New York. Mehrere Staaten, darunter auch Deutschland, hatten zuletzt die Finanzierung der UNRWA ausgesetzt, nachdem Israel einige UNRWA-Mitarbeiter beschuldigt hatte, die Organisation Hamas unterstützt zu haben.