Der UN-Sicherheitsrat kommt nach Angaben aus Diplomatenkreisen am Montag auf Antrag Russlands zu einer Dringlichkeitssitzung wegen der US-Luftangriffe in Syrien und im Irak zusammen. Das Treffen starte um 16.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MEZ) in New York und befasse sich mit den Vergeltungsattacken der USA gegen vom Iran unterstützte Gruppen, gaben mehrere diplomatische Quellen am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Washington wirft diesen Gruppen einen tödlichen Angriff auf US-Soldaten vor.

Russland hatte zuvor mitgeteilt, die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats verlangt zu haben. „Wir haben soeben eine dringende Sitzung des UN-Sicherheitsrats wegen der Bedrohung des Friedens und der Sicherheit durch die US-Angriffe auf Syrien und den Irak gefordert“, erklärte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski.

Scharfe Kritik aus Moskau

Zuvor hatte das russische Außenministerium in Moskau erklärt: „Washington, das sich seiner Straffreiheit sicher ist, setzt seine Saat des Chaos und der Zerstörung im Nahen Osten fort.“

„Im Glauben an seine Straffreiheit sät Washington weiterhin Zerstörung und Chaos im Nahen Osten“, erklärte zudem die Ministeriumssprecherin Maria Zakharova. „Wir verurteilen den neuen eklatanten Akt der amerikanisch-britischen Aggression gegen souveräne Staaten aufs Schärfste. Wir fordern eine dringende Prüfung der aktuellen Situation durch den UN-Sicherheitsrat“, sagte sie.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag als Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff in Jordanien Ziele im Irak und Syrien bombardiert. Für den Angriff mit drei Toten an der Grenze zu Syrien und zum Irak Ende Januar machte das Weiße Haus vom Iran unterstützte Milizen im Irak verantwortlich.