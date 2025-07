Knapp ein Jahr nach den verheerenden Erdbeben in Türkiye sind weitere Neubauten an die Katastrophenopfer in Gaziantep übergeben worden. Im Rahmen einer Zeremonie am Sonntag wurde zudem ein neues Stadtkrankenhaus eingeweiht. Auch Präsident Recep Tayyip Erdoğan nahm teil.

Der türkische Staatschef berichtete über die Wiederaufbaumaßnahmen in der Region und sicherte den Erdbebenopfern weitere Unterstützung zu. „Wir werden nicht ruhen, bis wir unsere erdbebengeschädigten Städte mit ihrer Infrastruktur, ihrem Oberbau, ihrem Stadtzentrum und ihren ländlichen Gebieten vollständig wiederhergestellt haben.“

Am Samstag waren bereits in der Provinz Hatay die ersten Neubauten an die Katastrophenopfer übergeben worden. Kommende Woche sollen in weiteren Erdbebenregionen Übergaben stattfinden.

Zwei verheerende Erdbeben hatten am 6. Februar 2023 mehrere Provinzen im Südosten des Landes schwer getroffen. Mindestens 53.000 Menschen kamen dabei ums Leben.