Niederländer singen ehemalige Nationalhymne Palästinas

In der niederländischen Stadt Utrecht haben Demonstranten in einem Einkaufszentrum das arabische Lied „Mautini” gesungen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza auszudrücken. Das populäre Volkslied galt bis 1992 als die Nationalhymne Palästinas.