Illegale israelische Siedler blockieren Hilfe für Gaza

Rund 200 illegale israelische Siedler haben sich am Donnerstag in der Nähe der Hafenstadt Aschdod versammelt, um Lastwagen mit humanitärer Hilfe auf dem Weg ins belagerte Gaza zu blockieren. Dabei gehörten die meisten Protestierenden der extremistischen jüdischen Siedlergruppe „Hilltop Youth” an. Die israelische Polizei griff nicht ein.