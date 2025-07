Pro-Palästina-Aktivisten konfrontieren Familienministerin

Die Familienministerin Lisa Paus hat am Freitag ein Jugendzentrum in Berlin besucht, um über Kinderarmut und Chancengleichheit zu sprechen. Bei ihrer Rede konfrontierten Aktivisten die Ministerin mit dem israelischen Vernichtungskrieg in Gaza, bei dem bisher Tausende Kinder getötet wurden.