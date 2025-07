Hunderte Israelis haben erneut gegen die Regierung in Tel Aviv protestiert. Bei der Demo in der Nähe des israelischen Verteidigungsministeriums am Samstag wurde unter anderem der Rücktritt des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gefordert. Die Teilnehmer hielten dabei Plakate mit Aufschriften wie „Zerstörer Israels“ und „Verbrechens-Minister“ hoch.

Die Polizei ging gegen die Demonstranten vor und nahm mindestens drei Personen fest. Zudem wurden mehrere Instrumente und Megafone der Teilnehmer beschlagnahmt.

Die Netanjahu-Regierung steht wegen der umstrittenen Justizreform unter Druck. Seit dem 7. Oktober geht es auch um die in Gaza festgehaltenen Israelis. Netanjahu hatte versprochen, im Rahmen eines Militäreinsatzes die Israelis zurückzuholen. Dabei wurden jedoch mehrere Israelis in Gaza getötet.