Nach den US-Luftangriffen im Nahen Osten hat der türkische Außenminister Hakan Fidan vor einer Eskalation der Lage in der Region gewarnt. „Wenn man mit dem Feuer spielt, kann es sich jederzeit in einen Flächenbrand verwandeln und unkontrollierbar werden“, sagte er am Sonntag in einem TV-Interview. „Wir stehen hier vor einem Risiko, und das Problem der Unkontrollierbarkeit stellt eine Bedrohung dar“, fügte er hinzu.

Hintergrund der Warnung des Chefdiplomaten sind die US-Luftangriffe im Irak, Jemen und in Syrien. Deren Streitkräfte flogen Angriffe auf Ziele, die mit dem Iran verbündet sein sollen. Die USA reagierten auf einen Angriff proiranischer Milizen am 28. Januar in Jordanien, bei dem drei US-Soldaten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden waren.

Fidan betonte, dass Türkiye in ständigen Gesprächen mit den USA und regionalen Partnern stehe. „Wir müssen eine Ausweitung (der Konfrontation) in der Region vermeiden. Die Situation ist nicht gut. Wir könnten mit einer größeren Ausbreitung konfrontiert werden“, so der Minister.

Kritik an Israel

Fidan ging zudem mit dem Vernichtungskrieg Israels in Gaza hart ins Gericht. Es werde immer die Frage der Sicherheit Israels in der Weltöffentlichkeit aufgeworfen, so Fidan. Israel werde sich aber erst dann sicher fühlen, wenn Tel Aviv aufhöre, die internationale Gemeinschaft „zu belügen“ und den Palästinensern ihren eigenen Staat gebe.

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 27.000 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.