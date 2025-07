Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat zum ersten Jahrestag der verheerenden Erdbeben im Südosten von Türkiye seine fortlaufende Unterstützung zugesichert. Aserbaidschan setzte seine Hilfen in der Provinz Kahramanmaraş fort und beteilige sich an den Wiederaufbauarbeiten, schrieb Alijew am Montag in einem Brief an seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan.

Aserbaidschan sei „sehr stolz darauf“, sich an der „ehrenvollen Mission“ des Wiederaufbaus der Städte zu beteiligen, so Alijew. Er sei zuversichtlich, dass Türkiye die Schwierigkeiten in der Region überwinden werde.

„Ich spreche Ihnen, den Familien und Angehörigen der Opfer und dem brüderlichen Volk von Türkiye mein Beileid aus, im eigenen Namen und im Namen des Volkes von Aserbaidschan“, betonte Alijew.

Genauso wie Türkiye „in guten und in schlechten Zeiten“ an der Seite Aserbaidschans stehe, werde auch Aserbaidschan immer an der Seite von Türkiye stehen. „Denn wir sind eine Nation in zwei Staaten”, fügte der aserbaidschanische Präsident hinzu.

Zwei verheerenden Erdbeben hatten am 6. Februar 2023 den Südosten von Türkiye getroffen. Rund 53.000 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben.