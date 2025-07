Ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye und Nordsyrien haben die Menschen am Dienstag der Zehntausenden Toten gedacht. In der am stärksten betroffenen südosttürkischen Provinz Hatay erinnerten Anwohner um 4.17 Uhr (Ortszeit) an die Opfer - just zu jenem Zeitpunkt, an dem das erste schwere Beben die Region vor einem Jahr erschüttert hatte.

Am 6. Februar hatte am frühen Morgen ein Beben der Stärke 7,7 den Südosten von Türkiye getroffen, ein weiteres Beben der Stärke 7,6 folgte am Nachmittag desselben Tages. Allein in Türkiye kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Genaue Angaben zu den Opfern aus dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Nachbarland Syrien sind schwer zu ermitteln. Unbestätigten Informationen zufolge könnten dort mehr als 6.000 Menschen gestorben sein.

In der Stadt Antakya entzündeten Menschen Kerzen auf den Ruinen der zerstörten Gebäude in Gedenken an die dort Verstorbenen und warfen rote Nelken in den Fluss der Stadt. Menschen aus dem ganzen Land waren zum Jahrestag in die Region gereist. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am Dienstag in der ebenfalls vom Beben getroffenen Provinz Kahramanmaras erwartet.